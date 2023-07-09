أحمد موسى للمنتخب الأولمبي: رجالة وشرفتوا مصر ومحدش يزعل

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم إفريقيا تحت سن 23 عاما نسخة 2023، رغم خسارة اللقب أمام منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة النهائية أمس السبت، قائلا: «لاعيبة رجالة مع مدير فني برازيلي محترم قدموا كرة كبيرة على مستوى السرعة والكرة».

طرد محمود صابر أحد أسباب خسارة اللقب

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من العوامل التي ساهمت في فوز منتخب المغرب باللقب، طرد أبرز لاعبي المنتخب محمود صابر في أولى دقائق المباراة، بعد تسجيله هدف مصر الوحيد.

وتابع أن مدرب المنتخب الأولمبي، أكد أن المنتخب خسر بأمور خارجة عن طبيعة كرة القدم ومنها الحكم، لافتا إلى أن منتخبنا توج بجائزتين لحمزة علاء أحسن حارس مرمى في البطولة، وأيضا إبراهيم عادل أفضل لاعب.

موسى: اللقب كان قريبا من منتخبنا

ووجَّه موسى، حديثه للاعبين، قائلا: «اوعوا تزعلوا إنتوا رجالة وشرفتوا مصر، وقدمتوا بطولة قوية يا أبطال متزعلوش، إنتوا هتلعبوا في الأولمبياد، واللقب كان قريب من المنتخب، إحنا مدخلش فينا جون من أول البطولة، امبارح دخل هدفين، شرفتونا وأنا بوجه لكم التحية، ومحدش يزعل».