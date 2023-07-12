أحمد موسى: إلغاء بطاقة التموين شائعة.. وتجربة الكارت الذكي في بورسعيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما تردد بشأن إلغاء بطاقات التموين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والسلع التموينية المدرجة بالبطاقات كما هي لم تتغير، مشيرا إلى تطبيق الكارت الذكي في محافظة بورسعيد فقط على سبيل التجربة.

تجربة الكارت الذكي

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكارت الذكي لن يكون بديلا لبطاقة التموين، معلقا: «التموين مستمر، ولا إجراءات تتعلق بالإلغاء حتى تجربة الكارت الذكي، خاصة أن البعض نشر أخبارا ليست صحيحة».

وتابع: «تم طباعة نصف مليون كارت فقط وبه كل معلومات الأسرة، ويحصل به المواطن على خدمات بريدية وتموينية وصحية، وعندما تكتمل المنظومة يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية كافة».

أول محافظة مكتملة في منظومة الرقمنة

واستكمل أحمد موسى: «تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة، وميزة الكارت أنه مؤمن تأمينا على أعلى مستوى، فلا يمكن اختراقه أو محاولة العبث به»، محذرا من مروجي شائعة إلغاء بطاقات التموين.

وذكر، أن وزارة الاتصالاتن بالتنسيق مع وزارة التموين، هما المعنيتان بالعمل على منظومة طباعة الكارت الذكي للخدمات، والذي يشبه التذكرة الموحدة خارج البلاد لركوب وسائل النقل كاملة والذي سيطبق في مصر قريبا.