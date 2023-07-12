أحمد موسى يشيد بتصنيع مصر أول حفار للبترول: يوفر 6.5 مليون دولار

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدولة الصينية والرئيس الصيني، شي جين بينج، على التعاون مع الدولة المصرية، قائلا: «أمر مستحق أن نشكر الصين والرئيس الصيني عليه.. الصين تتعاون معانا على أعلى مستوى من التعاون».

تصنيع حفار للبترول للمرة الأولى

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه تم الإعلان اليوم في العين السخنة عن تصنيع حفار بترول للمرة الأولى بالتعاون مع الصين، التي لم تتأخر عن الدولة المصرية أبدا.

التصنيع المحلي

وأضاف: «أنت محتاج ده، نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر، وهذه خطوة متطورة للغاية على صعيد التصنيع المحلي، وتوفير العملة الصعبة، مردفا أن الحفار الذي تم تصنيعه محليا يوفر 6.5 مليون دولار».

الصناعات البترولية

واعتبر أحمد موسى، تصنيع الحفار محليًا تحركا كبيرا على مستوى الصناعات البترولية، عندما يكون هناك أول حفار صنع في مصر، مؤكدا أن الحفار المحلي نموذج حقيقي للتعاون المصري الصيني المثمر، «ونقلة كبيرة لبلدنا ونقلة لتوطين الصناعات».