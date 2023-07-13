«أزهرية السويس» تنظم تدريبا استعدادا لتجديد اعتماد المعاهد

نفذت إدارة الجودة بمنطقة السويس الأزهرية، تحت إشراف الدكتورة نيفين جمال الدين مدير إدارة الجودة، تدريب دعم مركزي عملي للمعهدين، بحضور شيوخ المعاهد، ورؤساء المجالات المختلفة، وذلك استعداداً لتجديد اعتماد الجودة لعدد من معاهد محافظة السويس.

حضر التدريب حنان عبد المنعم، موجه عام المواد الشرعية، وآمال عبد الموجود، موجه عام الرياضيات، وآمال حسين، موجه الرياضيات، وسلوي السيد، موجه عام الدراسات الاجتماعية، ومحمود نور الدين مدير الخطة والمناهج، ومحمد الحسيني موجه عام التربية الرياضية، وأعضاء مكتب الجودة بمنطقة السويس الأزهرية.

وينتظر كل من معهد بنين المستقبل الابتدائي، ومعهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي، تجديد اعتماد الجودة، ويأتي ذلك التدريب المركزي تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والذي تابع سير التدريب وورش العمل مع أعضاء مكتب الجودة، وتناقش مع الحاضرين عن ضرورة الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد، وتوفير جميع التدريبات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، وتناول رئيس المنطقة الأزهرية، خلال حديثه أهمية هذه التدريبات وورش العمل لتجديد اعتماد الجودة للمعاهد.

ويتضمن التدريب كيفية وضع الرؤية والرسالة، واللوائح والقوانين ووثيقة حقوق الطفل، وخرائط المنهج والتحضير، وكيفية تنفيذ الحصة النموذجية، والإسعافات الأولية والإرشادات الصحية والرياضية.