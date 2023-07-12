ضبط 11 مخالفة وكبدة مجمدة بحملة رقابية على الأسواق في كفر الشيخ

شن رئيس مركز ومدينة بيلا حملة مكبرة لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنظيم حملات رقابية لرصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمجازر، للحفاظ علي صحة المواطنين.

جاءت الحملة برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة بيلا البيطرية، وأحمد قنديل، ومحمد محسن، بإدارة بيلا الصحية والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا.

11 مخالفة تموينية للسلع

وقامت الحملة بالتفتيش على المحال التجارية والمجازر والمطاعم بدائرة مركز بيلا، أسفرت جهودها، عن تحرير 11 محضرا متنوعا منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر نظافة.

ضبط مواد غذائية وكبدة مجمدة

وتم خلال الحملة التفتيش على الأغذية، تم تحرير محضرين لضبط كميات من الأغذية المتنوعة، وكبدة مجمدة للتغير في الخواص الطبيعية، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة علي حدة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.