الفرح تحول لجنازة.. مصرع 3 شباب وإصابة فتاتين في انقلاب سيارة زفة بالشرقية

لقى 3 شباب مصرعهم في حادث تصادم وانقلاب سيارتهم في ترعة بطريق كفر صقر - أولاد صقر أثناء زفة عروسين بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة داخل ترعة على طريق «كفر صقر - أولاد صقر»، وذلك خلال زفة عروسين، ما أسفر عن مصرع كل من أحمد سامي المتولي وعبده هيثم أبوعبده وصلاح محمد السيد الكوابري بينما أصيبت فتاتان بينهما شقيقة العروس.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الفتاتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي، وتحويل أحدهما إلى مستشفى بالزقازيق فيما تم التحفظ على جثامين الشباب الثلاثة داخل ثلاجة الموتى بمستشفى كفر صقر لحين التصريح بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.