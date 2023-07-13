مصرع مسن وإصابة زوجته بحادث انقلاب سيارتهما في سوهاج

لقى مسن صاحب كافيتريا مصرعه وأصيبت زوجته بحادث سير وانقلاب سيارة بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بانقلاب سيارة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة زوجته، بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «جمال ف ا» سن 68 عاما، صاحب كافتيريا، ويقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

حصر الوفيات والمصابين

وقد نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة زوجته المدعوة «عواطف م م ف»، 45 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم من مستقل السيارة وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال ذويهما افاد نجلهما المدعو، محمد ج ف ا، سن 26 عاما، سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.