مصرع طالب غرقا في نهر النيل أسفل كوبري سوهاج العلوي

لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل أسفل كوبري سوهاج العلوي، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار يفيد غرق شخص في مركز سوهاج وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي من مديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين غرق المدعو «محمد ا ا ا»، 17 عاما، طالب ويقيم بدائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال ذويه، أفاد والده المدعو «أحمد ا ا»، 40 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.