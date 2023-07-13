عمرو الفقي: «القاهرة الإخبارية» تمتلك خططا كبيرة للتطوير خلال الفترة المقبلة

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ من أبرز نجاحات الشركة هذا العام، إطلاق القناة الوثائقية، مشددًا على ضرورة إبراز وجهة نظرنا بالطريقة التي نراها، وهذا هو الهدف من إطلاق القناة الوثائقية، مشيدًا بالنجاح الذي حققته القناة: «قناة القاهرة الإخبارية لديها خططا كبيرة للتطوير خلال الفترة المقبلة».

خطط تطوير قناة القاهرة الإخبارية خلال الفترة المقبلة

وأشاد الفقي خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة مع برنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية «cbc»، بقناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن القناة التي أُطلقت قبل أشهر، بات لديها 5 مكاتب في الخارج و40 مراسلا في جميع أنحاء العالم كبداية: «قناة القاهرة الإخبارية لديها خطط كبيرة للتطوير خلال الفترة المقبلة».

وأشار الفقي إلى أن قناة القاهرة الإخبارية خرجت للنور بأيادي مصرية 100% رافضًا مقارنتها بأي قناة أخرى، نظرًا لاعتمادها على إمكانات وكوادر مصرية، مشيدًا بتغطيتها للأحداث في ليبيا والسودان معتبرًا أنها كانت متميزة خلال الفترة الماضية: «القاهرة الإخبارية بتاخد منها الخبر المظبوط وعمرك ما هتاخد منها خبر غير مظبوط».