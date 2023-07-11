طقس 72 ساعة مقبلة.. موجة حارة وهبوب رياح وارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، خلال 72 ساعة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، ويكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

موجة حارة تضرب البلاد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّه اعتبارًا من يوم الخميس تتعرض البلاد لموجة حارة، إذ ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة الأربعاء 12 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.