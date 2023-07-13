أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2190 جنيها

سجّلت اسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023، في بداية التعاملات حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر 2190 جنيها للشراء مقابل 2180 جنيها للبيع، دون مصنعية، فيما سجل الذهب عيار 24 سعر 2503 جنيهات للشراء وسجل سعر البيع 2490 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في بدية تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023، عند 2503 جنيهات للشراء، و2490 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 13-7-2023 عند 2190 جنيها للشراء، وبلغ سعر البيع 2180 جنيها بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023 إلى 1877جنيها للشراء فيما بلغ سعر البيع 1868 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اسعار

واسقر سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس عند 17520 جنيها للشراء وبلع سعر البيع 17520 جنيها.

الذهب اليوم في المحلات

وتختلف أسعار الذهب في الصاغة باختلاف تكلفة المصنعية التي يتم فرضها على كل جرام ذهب.