تسليم 40 جهاز عروس للمقبلات على الزواج في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، حفل توزيع 40 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالمسرح الروماني، بحضور اللواء محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم، و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

محافظ سوهاج يهنئ العرائس

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة للعرائس وذويهم من الحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في حفل اليوم، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب في التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الحماية الإجتماعية، وتوفير الخدمات اللازمة والأساسية للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بالمبادرات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري بسوهاج خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا توفير كل سبل الدعم لجميع التدخلات والمبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع السوهاجي.

تسليم الأجهزة للمستفيدين

وسلم المحافظ ومرافقيه الأجهزة للفتيات المقبلات على الزواج، والتي تشمل «ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وخلاط، ومروحة ستاند، وطقم حلل، ولحاف فايبر، وسجادة»، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة.