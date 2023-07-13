تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة، بلغت 11 سفينة، وجرى تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 766 شاحنة و31 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33 ألف طن بضائع، 391 شاحنة 119 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 375 شاحنة و31 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من إسبانيا، لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة، باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يستعد الميناء لمغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهي «أمل، بوسيدون إكسبريس، القاهرة والحرية1، وغادرت السفينتين أمل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و185 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية للسفن الثلاث، وهي «بريدج، سينا وآيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4050 راكب بموانيها.