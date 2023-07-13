«مناخ الزراعة»: يجب تقريب الفواصل بين الريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن أن اليوم هو أول أيام شهر «أبيب» والذي سينتهي في 8 أغسطس، وهو معروف بارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب تقريب الفواصل بين الريات رغم أن محاصيل الصيف تتحمل الحرارة إلا أنها تتأثر بموجات الحر التي تستمر لأيام.

فهيم: يجب على الفلاحين تقريب فترات الري

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفلاحين خلال تلك الفترة يهتمون بتقريب فترات ري كل المحاصيل خاصة المحاصيل التي دخلت مرحلة التزهير والإخصاب.

وتابع: «المزارع نفسه يجب عليه ألا يتعرض لأشعة الشمس خلال الظهيرة ولفترات طويلة، أحيانا بنهمك المزارع في الأعمال، ويجب عليه أن يرتدي طاقية بيضاء، وينتقل للظل 5 دقائق على الأقل كل نصف ساعة حتى لا يصاب بضربه شمس».