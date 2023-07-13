انتظام صرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية دون التقيد بمكان صدور البطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز للمصطافين من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، منذ تطبيق القرار منتصف شهر يونيو الماضي، بجميع المحافظات الساحلية دون التقيد بمحافظة صدور بطاقة التموين والحيز الجغرافي لها.

صرف الخبز للمصطافين

وأوضحت وزارة التموين، أنّه سيستم صرف الخبز في ماكينات الصرف للمخابز البلدية التي تنتج العيش المدعم، تم فتحه ليقبل صرف الخبز لأي أسرة لديها بطاقة تموينية صادرة من محافظة أخرى غير المحافظة التي تقضي فيها الإجازة الصيفية، تسهيلا على المواطنين لقضاء العطلة الصيفية في المحافظات الساحلية.

صرف السلع التموينية

وتشمل المحافظات الساحلية المتاح منها صرف الخبز بأي بطاقة تموينية صادرة من أي محافظة على المخابز البلدية من المحافظات التالية «مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط».

ويستمر صرف الخبز من المحافظات الساحلية للمواطنين ممن يقضون العطلة الصيفية، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وذكرت وزارة التموين أنّ الخدمة متاحة لصرف الخبز فقط وليس لصرف السلع التموينية المقررة شهريا للأسرة.

مركزية صرف الخبز والسلع

يذكر أنّ قرار وزارة التموين بتحديد مركزية صرف الخبز والسلع في نطاق محافظة صدور البطاقة التموينية فقط، دون السماح بصرف الخبز أو المقررات التموينية لأي أسرة من أي محافظة أخرى، استثنى العطلة الصيفية تسهيلا على المصطافين.