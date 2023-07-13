فيلم مستر إكس يحقق 420 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق الفنان أحمد فهمي أمس 420 ألف جنيه بفيلمه الأخير «مستر إكس»، الذي ينافس بموسم عيد الأضحي المبارك، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم حقق أمس 420 ألف جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

وتعتمد قصة فيلم مستر إكس على شخصية أحمد فهمي، الذي قرر إنشاء شركة من أجل تطليق الرجال من النساء.

أبطال فيلم مستر إكس

جمع المخرج أحمد عبدالوهاب خلال أحداث فيلم مستر إكس، عددا كبيرا من النجوم، منهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ورحاب الجمل، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأوس أوس، وعدد من ضيوف الشرف إلهام شاهين، وأمير شاهين، وبيج رامي، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، ومي عمر، وإلهام شاهين، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.