«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة اليوم على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وسنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يساعد على ارتفاع الحرارة على سطح الأرض، فضلًا عن امتداد منخفض الهند الموسمي المحمل بكتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

غانم: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «ارتفاع نسب الرطوبة يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة، حيث تعد نسب الرطوبة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام».

وتابعت: «العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية نهارا، مقابل 43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، ودرجة الحرارة التي سنشعر بها تكون أعلى من القيم المعلنة بـ2 درجة إلى 3 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة كما أن تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر قد يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لذلك، فإن الطقس سيتحول من الحار الرطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».