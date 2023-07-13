للمصطافين.. اعرف درجات الحرارة اليوم في المناطق الساحلية

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أنّ صيف 2023 سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حتى أنّها ستتجاوز حرارتها المعدلات الطبيعية التي تسجلها مصر في هذا التوقيت من العام، مقارنة بالعام الماضي.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المصايف، بحسب بيان الأرصاد الجوية، كما يلي.

الطقس في المناطق الساحلية

وبحسب الأرصاد فإنّ المناطق الساحلية ستشهد أجواء لطيفة مقارنة بغيرها من مناطق القاهرة الكبرى والصعيد، حيث تسجل العظمى في دمياط 34 والصغرى 25، بورسعيد 34 - 24، الإسماعيلية 37 - 24، طابا 36 - 24، شرم الشيخ 40 - 29 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية 32 والصغرى 23، العلمين الجديدة 31 - 23، مطروح 28 - 22، الغردقة 41 - 28، سفاجا 40 - 28، رأس غارب 40 - 27، وأخيرا مرسى علم 40 - 29 درجة مئوية.

حالة الطقس على السواحل

وأوضحت الأرصاد أنّ السواحل الشمالية ستشهد طقس حار رطب معتدل خلال ساعات الليل، كما يسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 26

أكتوبر 37 - 24

بنهـا 36 - 25

دمنهور 36 - 25

وادى النطرون 37 - 24

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 36 - 25

الزقازيق 37 - 26

شبين الكوم 36 - 25

طنطا 35 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 34 - 25

رأس سدر 37 - 26

نخل 39 - 21

كاترين 34 - 17

الطور 34 - 25

السلوم 33 - 21

سيوة 36 - 20

شلاتين 38 - 27

حلايب 35 - 28

أبو رماد 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 25

المنيا 39 - 24

أسيوط 40 - 25

سوهاج 40 - 26

قنا 42 - 27

الأقصر 43 - 28

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 42 - 24

أبوسمبل 42 - 28