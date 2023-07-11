تحليق 23 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر.. 35 دقيقة من المتعة

شهدت سماء الأقصر تحليق 23 رحلة بالون طائر، اليوم الثلاثاء، على متنها حوالي 450 سائحا من مختلف الجنسيات، مع تحسن الظروف الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سياحة المغامرات

وأوضح أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، إذ يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وسرعة الرياح التي لا ينبغي أن تتجاوز الـ7 عقد.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا ويستمتع السائحون خلال 35 دقيقة هي مدة الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية مثل معبد حتشبسوت وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم ودير المدينة وتمثالي ممنون وغيرها من المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة غرب المحافظة.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر، على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم وجود أي مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران أو بحار.