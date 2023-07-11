تنسيق التمريض في محافظة الأقصر 2023.. الحد الأدنى 260 درجة

انطلقت اليوم أعمال التقديم لمعاهد التمريض عقب إعلان تنسيق التمريض 2023 بمحافظة الأقصر، في المعاهد الأربعة، وهي: معهد مستشفى الكرنك الدولي، ومعهد مستشفى إيزيس، ومعهد مستفى حورس، ومعهد مجمع الأقصر الدولي، إذ شهد اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم.

وتعد معاهد الرعاية الفنية التمريضية من أهم بدائل الثانوية العامة، إذ توفر فرص عمل عقب التخرج مباشرة بمستشفيات الرعاية الصحية، كما يمكن الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض عقب مدرسة التمريض.

تنسيق التمريض 2023 محافظة الأقصر

تنسيق التمريض 2023 محافظة الأقصر يبدأ للعام الحالي من 260 درجة، بالمعاهد الفنية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر؛ بمستشفى الكرنك، مستشفى إيزيس بنات فقط، مستشفى حورس بنين وبنات، مجمع الأقصر الدولي بنين فقط، وذلك للحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام 2022/2023.

وتستمر أعمال سحب كراسة الشروط واستقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة بدءا من اليوم الثلاثاء 11 يوليو وحتى نفاذ كراسات الشروط بكل المعاهد، علما أن مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثالثة ظهرا.

وكانت هيئة الرعاية الصحية قد أعلنت الشروط الموضوعة للتقديم على النحو الآتي:

- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية فى ذات عام التقدم.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التى حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: الإملاء فى اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلى).

- اجتياز كشف الهيئة والاختبار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية (كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات).

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 جنيها (لا ترد).

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده.

- يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.