الفلسفة فرحتهم والأحياء حيّرتهم.. تفاصيل آخر أيام امتحان الثانوية العامة

رغم الفرحة الكبيرة التي عاشها طلاب الثانوية العامة بانتهاء الماراثون، بسهولة امتحاني الجبر والفلسفة، إلا أنّ امتحان الأحياء لم يكن كما توقعوه من قبل، وكان سببا في عدم اكتمال فرحتهم بانتهاء الامتحانات، حسب ما رواه بعض الطلاب خلال حديثهم لـ«الوطن».

سهولة امتحان الفلسفة

«امتحان الفلسفة كان حلو جدا 100% وفرحنا في نهاية الامتحانات اللي تعبتنا طول الشهر».. قال الطالب أيمن حسن، موضحا أنّه لم يكن يتوقع أن يأتي امتحان الفلسفة بهذه السهولة، كما أنّه استعد جيدا لتأديتها بشكل كامل دون أن يفقد أي من الدرجات، رغبة منه في الالتحاق بكلية الإعلام.

أما من ناحية امتحان الأحياء، فكان به بعض الأسئلة التي أفقدته ميزة «السهولة»، خاصة أنّها تحتاج إلى تفكير عميق للغاية: «لما شوفت بداية الامتحان حسيت إنّي اطمنت وإنّه امتحان سهل، لكن اتصدمت في الآخر من بعض الأسئلة، كانت عايزة تفكير كبير والوقت ميسمحش بكدا» وفق تعبير تقى أحمد.

طبيعة امتحانات الثانوية العامة

وتابعت ياسمين خالد، أنّه من المتوقع أن يأتي امتحان الأحياء مثل الكيمياء والفيزياء، لكن من بين امتحانات شعبة العلمي علوم، فهذا أفضلهم إلا أنّه لم يخل من بعض الأسئلة الصعبة: «طبيعة امتحانات الثانوية العامة متجيش بالسهولة اللي متوقعينها حاجة كدا زي السهل الممتنع متجيش مباشرة، وده اللي حصل النهارده في الأحياء» حسب تعبيرها.

امتحان الأحياء السهل الممتنع

وأضاف إبراهيم عادل، أنّ امتحان الأحياء يطلق عليه «السهل الممتنع»، فحين تنظر للسؤال تشعر وكأنّه سهل الحل، إلا أنّه يحتاج إلى تفكير عميق للغاية للإجابة عليه: «الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لكن حوالي سؤالين محتاجين تفكير كبير عشان يتحلوا والحمدلله عدت على خير وخلصنا من هم الثانوية العامة، وكفاية إننا عملنا اللي علينا والباقي رزق من ربنا مهما كانت النتيجة».