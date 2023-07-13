مصرع سيدة غرقا في ترعة بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا إثر سقوطها في ترعة قرية مستعمرة الجزائر التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، وذلك بعدما انزلقت قدماها خلال غسل الأواني، وجرى نقل جثمانها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني، من بعض أهالي قرية مستعمرة الجزائر، دائرة المركز بغرق إحدى السيدات بمياه الترعة المارة أمام القرية، وجار البحث عنها.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان السيدة

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وجرى عمل مسح شامل للمسطح المائي واستخراج الجثة، ونقلها إلى مستشفى بلقاس المركزي.

بالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تدعى سعدية أحمد على محمد، 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

أقوال زوج السيدة المتوفية في التحقيقات

وبسؤال زوجها «أحمد»ـ 47 عامًا، فلاح، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر حال قيام زوجته بغسيل بعض الأواني المنزلية على شاطئ الترعة انزلقت قدماها وسقطت بالمياه ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقاً، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك، وأضاف بأنها كانت تنتابها من أن إلى أخر نوبات تشنجات عصبية

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2369 لسنة 2023 إداري مركز الستاموني.