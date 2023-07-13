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لجنة قيادات بنها الأهلية تعقد أولى اجتماعاتها لبحث خطة العمل

كتب:

حسن صالح
05:45 م | الخميس 13 يوليو 2023
جامعة بنها الأهلية بالعبور

جامعة بنها الأهلية بالعبور

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، أولى اجتماعاتها بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أعضاء المجلس، وهم الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور صفي الدين خربوش، والدكتور محمود مسلم، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوا من الخارج «أون لاين».

موقف المواقع القيادية بجامعة بنها الأهلية 

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع موقف المواقع القيادية بجامعة بنها الأهلية وعمل التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس الأمناء خلال جلسته المقبلة.   

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية حرص الجامعة على استكمال الهياكل القيادات الأكاديمية والإدارية والكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

تقديم خدمة تعليمية متميزة

وناقش الاجتماع اللائحة الداخلية، حيث شدد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أهمية دور الجامعة في تقديم خدمة تعليمية متميزة، وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة وبتكلفة مناسبة للطلاب.

ووجه الدكتور «السعيد»، خلال الاجتماع الشكر والتقدير لجميع القائمين على جامعة بنها الأهلية منذ تأسيسها حتى تشغيلها لتصبح من أول الجامعات الأهلية التي جرى تشكيل مجلس أمناء لها.

كما استعرض الاجتماع وجهات النظر والرؤى المختلفة حول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، وعقد شراكات وتوأمة مع الجامعات الدولية المرموقة.

كما عرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والموقف الفعلي للكليات التي بدأت بها الدراسة والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة العام الجديد، من حيث عدد الطلاب الحالي و المتوقع قبولهم في العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.

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بقلم حسن صالح