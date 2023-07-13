رئيس «حقوق إنسان النواب» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

أشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة على مدار دور الانعقاد الثالث استقبلت العديد من الوزراء على رأسهم وزيرا البيئة، والثقافة وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزارات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة وسبل التعاون بين لجنة حقوق الإنسان والوزارات المعنية والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقاً للإطار الزمني المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للخروج لآليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي جرى ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

مفهوم حقوق الإنسان

وكذلك عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيدا على حرص اللجنة حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، استقبلت اللجنة رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والجامعة الأمريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ولم تدخر اللجنة جهداً في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الهمم على الطرق والأرصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين.

سبل التعاون بين مصر ودول العالم

وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولي، عقدت اللجنة اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم أهمها وفد مجلس الشيوخ الإيطالي، ووفد الاتحاد الأوروبي، وسفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.