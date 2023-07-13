 «القومية للأنفاق»: تقدم الأعمال في تنفيذ محطة حدائق الأشجار

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال في محطة حدائق الأشجار، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، على مدى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

الخط الرابع للمترة ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا

وأضافت الهيئة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المخطط أن ينقل الخط الرابع بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

خبير نقل يعلق على مشروع الخط الرابع للمترو

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، إن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة وهو ما يتمثل في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة ل«الوطن»، أن أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو تتم وفق المواصفات العالمية، موضحاً أنه سيسهم في خدمة مناطق كثيفة السكان، فضلاً عن تيسير حركة المواطنين بشكل أفضل مما عليه في الوقت الحالي.