فرحة جماهير الأهلي بالدقهلية بعد إحراز الهدف الأول في مرمى الزمالك

سيطرت حالة من الفرحة العارمة والسعادة الكبيرة علي وجوه جماهير النادي الأهلي بعد تحقيقه الهدف الأول في مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على استاد القاهرة الدولي الخميس 13 يوليو في الثامنة والنصف مساءً.

واستطاع اللاعب حسين الشحات تسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك بعد دقائق من بداية المباراة، وعبر الجماهير عن فرحتهم الكبيرة بعد تحقيق أول هدف في المباراة للنادي الأهلي.

فرحة جماهير النادي الأهلي بعد الهدف الأول بالدقهلية

قال أيمن محمد مسج الأهلي بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إن الهدف زاد من طمأنة قلوب الأهلاوية:«الهدف زاد من الأمان، بالأخص أن الدوري نتيجته محسومة للأهلي لكن ده مينمعش أن الفوز هيزود الفرحة النهاردة».

توقعات جماهير النادي الأهلي للمباراة

وأشار علي محمود أنه يستعد من أجل الاحتفال اليوم بفرحتين الدوري للنادي الأهلي وفوز الأهلي على الزمالك:«الهدف قري من الفوز، بإذن الله نخرج النهاردة بـ4 أهداف للأهلي».

وأوضح إبراهيم السيد أنه متفائل بالنادي الأهلي بعد إحراز الهدف الأول من المباراة: «بعد الهدف ده متفائل علي الرغم من أن المباراة هتبدأ تبقي قوية إلا أن الأهلي قدها وهيفرحنا بإذن الله»