مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 شخصًا آخرون بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح في انقلاب سيارة ميكروباص في طريق الصالحية -مفارق الشرطة اتجاه القنطرة، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال المدعو «رجب.ا» يبلغ 50 عاما، جثة هامدة، فيما جرى التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان مستشفى الصالحية أفاد في إشارة إلى مركز الشرطة باستقبالها 11 شخصا مصابين بإصابات مختلفة، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينته والاطمئنان على المصابين والوقوف على أسبابه.

الإسعاف تنقل المصابين

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية دفعت بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى والجثة إلى المشرحة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت كل التحريات حولها، وكانت الجهات المعنية قامت برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.