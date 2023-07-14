من هو ياسر عبد القادر طبيب المشاهير؟.. مسيرة علمية متميزة

توفي منذ قليل، العالم المصري الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، واستشاري علاج الأورام بمستشفى دار الفؤاد، وأحد أهم أساتذة علاج الأورام بالعالم، بعد صراع مع المرض، وتم الإعلان عن وفاته من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كتب فيه «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله وحده توفي إلى رحمة الله تعالي دكتور ياسر عبد القادر».

الطبيب المعالج للرئيس الراحل حسني مبارك

وحصل الدكتور ياسر عبد القادر على درجة الدكتوراة بعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي من كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، واكتسب شهرة واسعة خاصة بعد أن أصبح طبيب للمشاهير.

معالجته للرئيس الراحل حسني مبارك

أبرز المشاهير الذين قام بعلاجهم كان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي أصيب بسرطان نادر وهو سرطان الاثنى عشر وهو نوع نادر من السرطانات يصيب واحدا في المليون، وكان قد أجرى جراحة ناجحة بألمانيا عام 2010، شفي على أثرها من السرطان بنسبة 100%، وكان الراحل الدكتور ياسر عبد القادر أبرز الأطباء المعالجين له حينذ، وقال بمداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، إن الرئيس مبارك كان له هيبة بعيدًا عن كونه رئيس سابق للبلاد، وكان ذكيًا وخفيف الظل، وعلى وعي كامل بطبيعة مرضه.

الطبيب المعالج للفنان أحمد زكي

الراحل الدكتور ياسر عبد القادر كان الطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، قبل وفاته، وقال عنه «عبد القادر» إن أحمد زكي عانى كثيرًا من مرض سرطان الرئة، وهو ما تسبب في فقدان بصره قبل وفاته، غير أن أحمد زكي ظل طموحًا ومحبًا للحياة، رغم مرضه.

الطبيب المعالج للفنان هشام سليم

ومن أبرز المشاهير كذلك الفنان الراحل هشام سليم الذي رحل عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد رحلة علاج استمرت عامين من مرض سرطان الرئة الذي ذكر عنه الدكتور الراحل ياسر عبد القادر أنه كان محبا للحياة ومؤمنا بقضاء الله تعالى ومطيعا لكلام الأطباء، وعلى ثقة كبيرة بالطب في مصر.