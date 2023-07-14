حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أجا ونبروه بالدقهلية

شنت كل من رئاسة مركز ومدينة أجا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإزالتها من المهد، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم، واسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي.

حملة مكبرة لإزالة التعديات في أجا

وأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية، في بيان، أن هناك حملات مستمرة لمتابعة كافة المخالفات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ويتم حساب المخالفين تحت بند جنائي، ويصل الأمر إلى الحبس سواء صاحب الأرض والمهندسين والمقاولين وكل من شارك في التعديات، بالإضافة إلى أنه يتم عمل جولات تفقدية بشكل دوري بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية أمن الدقهلية وعدد من الجهات المعنية، وحتى الآن لم يتم رصد أي مخالفات على الأراضي الزراعية، لأن هناك رقابة مستمرة ومشددة، وفي حال رصد أي مخالفة يتم إزالتها في الحال من المهد.

رفع درجة استعداد معدات الإزالة في نبروه

وفي نفس السياق، شدد المهندس محمد البسيوني، رئيس مدينة نبروه، في بيان، على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم وبدون تهاون أو تسامح مع أي مخالفات تمس المصلحة العامة، وسيكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سير عمل الحملات بفاعلية وكفاءة، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للمعدات، وتم التوجه إلى مقر الحملة ومتابعة حالة كافة المعدات والسيارات والشاحنات على الطبيعة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للمشاركة في موجة الإزالات.

استمرار حملة إزالة التعديات حتى 28 يوليو

وكانت محافظة الدقهلية أصدرت بيانا بشأن قيامها بحملات مكثفة ومميزة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي ستستمر حتى 28 يوليو الجاري، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الأهداف المرجوة منها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ومتابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21، وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات من خلال إدارة الأملاك في ديوان محافظة الدقهلية، ورفعها أولا بأول إلى وزير التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.