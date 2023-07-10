حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أجا بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة من المهد، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية المشددة ضدهم.

حملة مكبرة لإزالة التعديات في أجا بالدقهلية

وكشف حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية، في بيان، أنه يتم عمل جولات تفقدية لمتابعة سير العمل ومدى انتظامه ومتابعة الحملات التي تقام بشكل مكثف ودوري لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وكذلك البناء المخالف بدون ترخيص والمتغيرات المكانية، إضافة إلى متابعة ملف التصالح ومعدلات ماتم إنجازه من تلك الطلبات سواء من لجان البت، أومن استيفاء النماذج، مؤكدا يتم النزول إلى الشارع والمرور الميدانى المستمر لرصد أي حالة بناء مخالف وعشوائى والعمل على إزالتها فىالمهد، وإلى الان لا توجد أي حالات مخالفة.

استمرار الحملة حتى 28 يوليو بالدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية أكدت، في بيان، قيامها بحملات مكثفة ومميزة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الأهداف المرجوة، والتي ستستمر حتى 28 يوليو الجاري.