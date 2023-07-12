سعر طن الحديد اليوم.. عز يسجل 32 ألفا و135 جنيها

يواصل سعر طن الحديد اليوم استقراراه داخل الأسواق المصرية، في ظل تراجع ملحوظ في الأسعار خلال يونيو الماضي، يقدّر بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد، بسبب انخفاض إقبال المواطنين على الشراء، وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

وتستعرض السطور التالية سعر طن الحديد اليوم وفق ما أعلنته شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، كما يلي.

أسعار الحديد اليوم

- يبلغ سعر حديد عز اليوم 32 ألفا و135 جنيها.

- يسجل حديد السويس للصلب وحديد بشاي 38 ألف جنيه.

- حديد المراكبي يسجل 37 ألفا و500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الداخلية 37 ألفا و100 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

- يسجل حديد المصريين اليوم الأربعاء 32 ألفا و50 جنيها للطن.

- حديد العشري 38 ألف جنيه.

- حديد الجارحي 37 ألف جنيه.

سعر حديد التسليح

- يسجل حديد مصر ستيل 36000 جنيه.

- حديد الكومي يبلغ 35500 جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

- فيما يبلغ سعر حديد العلا في الأسواق 35400 جنيه.

- وطن حديد الجيوشي للصلب يسجل اليوم 32200 جنيه.

- وحديد عطية يبلغ 39400 جنيه.