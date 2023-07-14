تفاصيل التعاون بين مصر والتشيك في قطاع النقل.. إعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل التعاون المشترك بين مصر والتشيك في قطاع النقل، مؤكداً على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

وأشار إلى أن توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شامل قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية هو خطوة هامة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إقامة مصنع بها لتوطين صناعة جرارات وعربات السكك الحديدية وعربات مترو الانفاق والترام.

توطين كافة صناعات النقل في مصر

وكشف التقرير عن توطين الصناعات المغذية لها في مصر ليصبح التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وسكودا التشيكية نموذجا رائدا للتعاون المشترك في مجال النقل ثم الانطلاق إلى التعاون بين مصر والتشيك في باقي المجالات والتصدير للخارج لهذه المنتجات التي سيتم تصنيعها على أرض مصر.

وأضاف التقرير، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل في مصر، وهذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مؤكداً أنه لن يتم أي تعاقد جديد مستقبلاً لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.