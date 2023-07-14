«الاتصالات» تعلن عن دورات لتعليم التقنيات المطلوبة لسوق العمل.. اعرفها

كشف المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توافر دورات تدريبية لخدمات الاتصالات والتعليم والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات، لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضح المعهد أن الهدف من الدورات التدريبية هو بناء قاعدة من المتخصصين والكوادر المؤهلة، ويهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتطبيقي لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما دفع القومي للاتصالات لتقديم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تُركز على التقنيات الحديثة والمهارات التقنية الأكثر طلبًا لسوق العمل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الدورات التدريبية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات التابع لـ وزارة الاتصالات على هذا النحو:

الدورات التدريبية من المعهد القومي للاتصالات

يقدم المعهد القومي للاتصالات نحو 9 دورات تدريبية وتفاصيلها كالتالي:

- دورة تدريبية في الأنظمة المُدمجة: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في شبكات الاتصالات المتنقلة: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في الشبكات: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في البرمجيات والبرمجة: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في التصور والتقنيات الناشئة: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في تدريبات Switching: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورات عامة: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورة تدريبية في تقنيات الويب: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.

- دورات أخرى: يمكن التقدم للدورة التدريبية من هنـــا.