بدء التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر السبت المقبل

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدَّقَ على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن التسجيل يبدأ السبت المقبل، الموافق 15 يوليو الجاري، ولمدة أسبوعين.

كليات تشترط اختبار القدرات

وأضاف «الشربيني»، أن الكليات التي يُشترط القبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي التربية بنين وبنات بأسيوط، في تخصصات تخصص عام (علمي - أدبي)، ورياض أطفال، والتعليم الأساسي، والتربية الفنية، والتربية الخاصة، ورياض أطفال.

وتشمل الكليات أيضًا كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف في تخصصات رياض أطفال وشعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.