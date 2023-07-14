إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، ظهر اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل بسبب السرعة الزائدة للسيارة الثانية واختلال عجلة القيادة في يد سائقها، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة الفيوم بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق «القاهرة - الفيوم» عن إصابة 5 أشخاص، وهم «مصطفى. ع. أ. ع»، 34 سنة، وزوجته «نهال. س. ع»، 30 سنة، وطفليهما «زين» «عز»، ومربية أطفال «هدى. ع»، 35 سنة، ببعض الإصابات البسيطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، حيث قام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين مكان الحادث، بعدما رفضوا الانتقال لأيّة مستشفى.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على طريق «مصر - الفيوم» أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.