إصابة طفل سقط على رأسه حجر من منزل مهجور بالدقهلية

أصيب طفل، 12 عاما، سقطت على رأسه قطعة حجرية من منزل مهجور أثناء مروره بجواره، في أحد شوارع قرية الخضري التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، ما تسبب في إصابته بقطع في فروة الرأس ونزيف في المخ، وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الطبية.

إصابة طفل سقط حجر على رأسه

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول الطفل «محمد هاني علي»، 12 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي ومقيم قرية كفر الكردي بدائرة قسم الكردي، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ إثر سقوط جسم صلب على رأسه.

سؤال والدة الطفل المصاب

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، وبالفحص وسؤال والدته، 38 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت أنها حال سير نجلها مترجلا بأحد شوارع قرية الخضري دائرة المركز سقط على رأسه قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة «غير مأهولة بالسكان»، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في إصابة نجلها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3183 لسنة 2023 إداري مركز منية النصر.