نظر طعن إلغاء فوز رئيس «الإنجيلية» بمنصبه اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من أيمن لويس حنا، ضد أندريه ذكي اسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلي العام، الذي طالب فيه بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، الصادر في17 فبراير 2023، بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز القس أندريه ذكي، بوظيفة رئيس الطائفة الإنجيلية.

5 طعون لوقف الجمعية العمومية

وأقام القس أيمن لويس حنا وسامح عيد فواد بولس وآخرين، 5 طعون للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، لإجراء انتخابات رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس للدورة الحالية، واستبعاد القس أندريا زكي أسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين.

الطعن اختصم رئيس الطائفة الإنجيلية

اختصم الطعن الذي حمل رقم 77/32581 رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام، رئاسة الطائفة الإنجيلية، ويمثلها سمير جاب الله متى بصفته رئيس اللجنة، والقس أندريه زكى أسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام وآخرين.