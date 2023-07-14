«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل وطقس اليوم معتدل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا ولطيفا وبخاصة في ظل نشاط نسبي للرياح يلطف الجو، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، نتأثر بمرتفع جوي يعمل على سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي سيستمر ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر والإعلامية رحمة خالد، أنّ العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية، وفي سطح الأرض سنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي وهو ما يعمل على زيادة نسب الرطوبة، وبالتالي، فإن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

الشبورة المائية مرتبطة باستقرار الأحوال الجوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الشبورة المائية تكون مرتبطة دائما بحالة الاستقرار في الأحوال الجوية ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، وهناك فارق كبير بين قيم الحرارة في النهار والليل».

ارتفاع درجات الحرارة سيستمر على مدار الأسبوع القادم

وأكدت، أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر على مدار الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء على الأقل، وسيكون متوسط درجات الحرارة في الأسبوع المقبل ما بين 36 إلى 38 درجة.