وفاة مسن أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد

لقي مسن مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف معاون أول مباحث زايد يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق المحور اتجاه أكتوبر، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وفاة مسن أثناء عبوره الطريق

وبالانتقال والفحص تبين، أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 50 سنة بطريق المحور اتجاه أكتوبر فوجئ بقيام مسن 70 سنة بعبوره الطريق ولم يستطيع تفاديه واصطدام به ما أدى إلى وفاته فى الحال، تم التحفظ على الميكروباص وقائده، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.