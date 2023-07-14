إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث متفرقة على طرق الفيوم

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، اليوم الجمعة، في 3 حوادث متفرقة على طرق الفيوم، بينها حادثي انقلاب دراجة نارية، وانقلاب سيارة ملاكي، فيما كان سبب الحوادث الثلاثة واحدًا وهو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة على السيارة والدراجتين الناريتين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحوادث الثلاثة على الفور، لنقل المصابين للمستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي

أُصيب أحمد.م.س.م (48 سنة) موظف بمحكمة شمال سيناء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب محطة مياه كوم أوشيم، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث بعدما رفض النقل لأي مستشفى.

إصابة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية

أُصيب شاب يدعى محمد فرج محمد 17 سنة بإصابات متنوعة، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية دراجة نارية كان يستقلها على طريق دمو/ الفيوم قرب البطس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده، فيما نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إصابة شخص وزوجته في انقلاب موتوسيكل

وأصيب شخص يدعى علي ربيع علي حسن 65 سنة، وزوجته مها غانم السيد زهير 48 سنة، في انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب بوابات الرسوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فانقلبت، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إزالة آثار الحوادث

جرى إزالة آثار الحوادث الثلاثة من على الطريق، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.