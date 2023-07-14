لطلاب الدقهلية.. موعد وإجراءات التقديم لاختبار مدارس الضبعة الفنية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن موعد التقديم لاختبار مدارس الضبعة للعام الدارسي 2024، بعد تحديد الوزارة المجموع عند 260 درجة وألا تقل درجات الرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم عن 95%.

موعد التقديم لاختبار مدارس الضبعة الإلكتروني

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية في بيان له أنه يجرى التقديم على الموقع الإلكتروني من هنا من أجل أداء الاختبار الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم بداية من السبت 15 يوليو إلى الخميس 20 يوليو، ويبدأ الاختبار الإلكتروني الاثنين 24 ويوم الثلاثاء 25 يوليو.

شروط التقديم في مدارس الضبعة بمطروح

وحددت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية شروط تقديم طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية في مدارس الضبعة بمطروح:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وألا يزيد السن في 1 / 10 عن 18 سنة

- الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام دور أول 2023 بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع المحافظات.

- ألا تقل درجة الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

إجراءات التقدم للامتحان الإلكتروني لمدارس الضبعة بمطروح.

- التسجيل في استمارة التقدم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة.

- فتح باب التقديم الإلكتروني من يوم السبت 15 إلى الخميس 20 يوليو.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام الشئون بالإدارة التعليمية لمراجعتها واعتمادها مع تسليم أوراق كالآتي

2 صورة شخصية

صورة من الشهادة الإعدادية وبيان نجاح صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد

إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه لا غير

وأضافت المديرية أنه يجرى عقد الامتحان عبر اللجان المخصصة للامتحان، وتعلن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن المواعيد أداء الاختبار مرة أخرى، ويحق للطالب التظلم عند عدم قبوله في الاختبار الإلكتروني