وفاة شاب صعقا بالكهرباء بحفل زفاف في الدقهلية

لقى كهربائي مصرعه صعقًا خلال توصيله أنواراً كهربائية بحفل زفاف داخل قرية «شنيسة» التابعة لمركز أجا، إثر ملامسة يده أحد الأسلاك «سلك عريان»، فتوفي في الحال ووصل مستشفى أجا المركزي، جثة هامدة، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه.

وفاة كهربائي صعقه سلك عريان في فرح

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي باستقبال أحمد محمد أبو المعاطي، 25 عامًا، كهربائي، ومقيم قرية كفر النجباء دائرة المركز جثة هامدة إثر تعرضه للصعق الكهربائي من «سلك عريان».

والد الكهربائي: صعقه أحد الأسلاك الكهربائية

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وبالفحص وسؤال والده 70 عامًا، بالمعاش ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر حال عمل نجله بتوصيل أنوار كهربائية بأحد المنازل بقرية «شنيسة» دائرة المركز، ابتهاجا بحفل عرس لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية فصعقه التيار الكهربائي من «سلك عريان» مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5238 لسنة 2023 إداري مركز أجا، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.