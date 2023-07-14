مصرع شاب في اصطدام دراجة نارية بالرصيف بالدقهلية

لقى شاب مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، بعدما سقط بموتوسيكل إثر اصطدامه بالرصيف، وذلك بعدما انحرف مقود القيادة بيده أثناء القيادة على طريق «طلخا - ميت عنتر»، ما تسبب في إصابته بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر، وتوفي فور وصوله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول «سعد إبراهيم محمد»، 22 عامًا، ومقيم قرية ميت عنتر دائرة المركز، مُصاباً بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر في حادث طريق وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

سؤال والد الشاب المتوفى

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده، 50 عامًا، عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي «ميت عنتر- طلخا» وبالقرب من مصنع سماد طلخا، اختل مقود القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالرصيف وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.