انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاة شخص تعرض للصعق الكهربي بالجيزة

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان شخص لقي مصرعه منذ ساعات إثر تعرضه لصعق كهربائي بإحدى الأسواق الموجودة في قرية الإخصاص التابعة لمركز شرطة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وإعداد تقرير بحالته وتعليل سبب الوفاة.

الأدلة الجنائية تعاين مكان الحادث

كما وجهت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث وبيان ما إن كان هناك شبهة جنائية حيال وقوع الحادث من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص نتيجة تعرضة للصعق الكهربائي نتيجة ماس كهربائي بأحد الأسواق الكائنة بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف وبالمعاينة تبين صدق البلاغ، وجرى نقل الشاب للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

النيابة تستدعي أسرة المجني عليه

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدد من أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حيال حادث وفاته، ومعرفة إمكانية وجود خصومة ثأرية تسببت في وفاته من عدمه، وصرحت بالدفن، وتتابع جهات التحقيق سير التحقيقات في الواقعة.