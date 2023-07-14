دورات تدريبية من معهد التخطيط لتأهيل الخريجين لسوق العمل.. شروط التقديم

الشهادة الجامعية وحدها لا تكفي للالتحاق بسوق العمل، إذ يتطلب الأمر الحصول على خبرات كافية، وتدريبات عملية، وكورسات، لاكتساب مهارات جديدة، سواء كانت إجادة لغة أو التمكن من مهارة من مهارات العمل.

وتوفر العديد من المؤسات الحكومية التدريبات المهمة المؤهلة لسوق العمل والتي يكون أغلبها بالمجان أو بمقابل بسيط، ونعرضها فيما يلي.

تفاصيل تدريب معهد التخطيط القومي

وأعلن معهد التخطيط القومي، عن إتاحة فرص تدريب في عدة تخصصات لطلاب الجامعات وحديثي التخرج، ضمن «برنامج الامتياز» Internship Program Announcement.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل تدريب برنامج الامتياز من معهد التخطيط القومي على النحو التالي:

تخصصات التدريب

- تدريب تحليل البيانات Data Analytics

- تدريب تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي IT & Digital transformation

- تدريب التسويق والتسويق الرقمي Marketing & Digital Marketing

- تدريب المنح وكتابة السيرة الذاتية Grants & Proposal Writing

- تدريب تصميم الجرافيك Graphic Design

- تدريب العمليات Operations

- تدريب كتابة التقارير Writing & Reporting.

مميزات التدريب

وأوضح معهد التخطيط القومي، أن المتدرب سوف يكون جزءا من بيئة عمل دینامیكیة تتیح له اكتساب الخبرة اللازمة التي تؤھله لسوق العمل، ويحصل على المميزات الآتية:

- فرصة للحصول على برامج تدریبیة احترافیة.

- الحصول على شھادة في نھایة فترة التدریب.

شروط التقدیم لتدريب معهد التخطيط القومي

وجاءت شروط التقديم لتدريبات المعهد القومي للتخطيط على النحو التالي:

- تقدیر تراكمي جید جدا.

- الإلمام باللغة الإنجلیزیة.

- القدرة على العمل ضمن فریق.

- توافر مھارات بحثیة وتحلیلیة قویة.

التقدیم متاح حتى اكتمال العدد، ويمكن التسجيل من هنــا.