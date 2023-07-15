إجراءات وتعليمات اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية جامعة بنها

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اليوم، في كليات جامعة بنها، ومنها كلية الفنون التطبيقية، التي أنهت الاستعدادات لبدء اختبارات القدرات للطلاب، اعتبارًا من اليوم السبت، حتى الخميس 27 يوليو.

تستعرض «الوطن»، إجراءات كلية الفنون التطبيقية ببنها، لانطلاق الاختبارات اليوم، والتعليمات الخاصة بالامتحانات، حيث حرصت على توفير المناخ الملائم، وكل سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكلية، لتأدية اختبارات القدرات.

تعليمات إجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن كلية الفنون التطبيقية انتهت من الاستعدادات الخاصة ببدء اختبارات القدرات، حيث أعلنت الجامعة التعليمات الخاصة بأداء الامتحانات كالتالي:

- الالتزام بالتعليمات الموضحة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حفاظا على سلامتك.

- منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار.

- يعد الطالب غير لائق، إذا ضبط بحوزته تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- تعلن نتيجة الاختبار للطلاب من خلال موقع التنسيق فقط.

- عدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكلية.

- السماح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- حظر تصوير الاختبار نهائيا، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبار القدرات في حالة تصويره أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

- في حال تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي حجزه، عليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر، والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد للطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من مكتب التنسيق.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- زمن الاختبار 150 دقيقة الرسم، والتصميم الابتكاري

- تبدا الامتحانات الساعة 10 صباحا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد.

الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات

أوضح رئيس جامعة بنها، أن الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية كالتالي:

- أصل رقم الجلوس صور منه

- صورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد

- طباعة الاستمارة من موقع التنسيق

- صورة شخصية للطالب

- صورة من استمارة النجاح

- إيصال دفع فوري

الأدوات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

أوضح الدكتور شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، أن الأدوات المطلوبة بأداء الاختبارات كالتالي:

- أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة.

- ممحاة رصاص (استيكة)

- مسطرة 50 سم

- أقلام فلومستر وألوان خشبية.

- أدوات هندسية مثلث ومسطرة وبرجل.

- سطح مستوى من الخشب أو الكرتون مقاس25* 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم اختياري.

رسوم الاختبارات

لفت عميد الكلية، إلى أنه يتم سداد رسوم اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية إلكترونيا، حيث يتم الدخول على موقع التحصيل الالكتروني بالجامعة من هنا

- الحصول على كود فوري، ودفع مبلغ 650 جنيها، وإحضار أصل إیصال الدفع يوم الاختبار

طريقة التسجيل لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية ببنها

أوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن طريقة التسجيل لأداء إختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية ببنها كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى و اختيار صفحة اختبار القدرات الموجودة عليه من هنا

- يستخدم الطالب الرقم القومى ورقم الجلوس لبدء التسجيل لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية ببنها

- ظهور بيانات الطالب رقم الجلوس واسم الطالب ،

والرقم القومى والمحافظةو الإدارة التعليمية،

والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي و على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد و وسيتم تحديد الموعد الذى سيتجه به الى الكلية.

- يطبع الطالب إيصال يشمل نوع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

- استيفاء جميع أوراق ومستندات ملف التقديم لاختبارات القدرات بمعرفته.

- سداد الرسوم المقررة (650) جنيها إلكترونيا، عن طريق التحصيل الإلكتروني بجامعة بنها.