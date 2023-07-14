كيف تحجز كشفا في حملة 100 يوم صحة؟.. موجودة بكل المحافظات مجانا

العديد من الخدمات الطبية تقدمها مبادرة 100 يوم صحة، والتي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا بكافة محافظات الجمهورية، وتستهدف الكشف عن جميع الأمراض مجانًا، ومن خلالها، يمكن للمواطنين الاطمئنان على أنفسهم من خلال مبادرات الصحة العامة والقوافل الطبية المتنقلة والواحدات الثابتة.

حملة 100 يوم صحة

وفي ظل النجاح والانتشار الذي حققته حملة 100 يوم صحة يرغب الكثيرون في معرفة طريقة حجز كشف بالمجان ضمن الحملة، لذا تستعرض «الوطن» أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظات الجمهورية خطوات لحجز الكشف ضمن الحملة، والتي جاءت على النحو التالي:

كيفية حجز كشف بحملة 100 يوم صحة

نصحت وزارة الصحة المواطنين الراغبين في حجز كشف طبي بحملة 100 يوم صحة، بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية من الوحدات التي توفر خدمات المبادرة، وحجز موعد للكشف.

ويمكن معرفة أقرب وحدة صحة إليك من خلال الاتصال على الخط الساحن 15335.

أماكن تواجد حملة 100 يوم صحة

توجد حملة 100 يوم صحة على مستوى محافظات الجمهورية في الأماكن التالية:

- الوحدات الصحية.

- العيادات والقوافل المتنقلة.

- الأماكن الحيوية في المحافظات.

مميزات مبادرة 100 يوم صحة

- يوجد بها 500 قافلة طبية.

- يوجد بها 5000 وحدة رعاية أساسية.

- يوجد بها 700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

مواعيد حملة 100 يوم صحة

تعمل حملة 100 يوم صحة يوميا في كل محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وللتواصل مع الحملة والاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.