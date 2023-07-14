وظائف لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزاره الشباب والرياضة، عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة تمويلي للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر، ضمن «مبادرة توظيف مصر».

وظائف اليوم المفتوح

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف وتخصصات الوظائف المتاحة به، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف مسئول تمويل

ومن مميزات الوظيفة الأتي:

- العمل بمرتب ثابت وحوافز.

- تأمين طبي واجتماعى.

- بوليصة تأمين على الحياة.

- الحصول دورات تدريبية.

- نظام العمل 8 ساعات يوميا من 9 صباحا إلى 5 مساءا، ويومين إجازة.

شروط التقدم للوظائف

ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، من الذكور والإناث من سن 21 إلى 35 عاما.

موعد اليوم التوظيفي وعنوانه

ويعقد اليوم التوظيفي يوم الاثنين 17 يوليو 2023، بمحافظة كفر الشيخ، بالمقر في نهاية شارع المصنع بجوار مغاورى للأثاث، من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة مساء.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقديم يمكن مل الاستمارة من هنـــــــا أو من خلال التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من هنــــــــــا.