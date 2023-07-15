وظائف اليوم.. ملتقيات بمرتبات مجزية على مستوى الجمهورية

توفر العديد من الشركات، وظائف خالية للعمل بها، على حسب حاجتها للعمل، انطلاقا من دورها في تحسين حياة المواطن، وتوفير متطلباته الأساسية.

تفاصيل وظائف اليوم

في إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف اليوم، والتخصصات المطلوبة والشروط، التي جاءت على النحو التالي:

وظائف مسؤول تمويل

ومن مميزات الوظيفة، العمل بمرتب ثابت وحوافز، وتأمين طبي واجتماعي، وبوليصة تأمين على الحياة، والحصول دورات تدريبية.

- نظام العمل 8 ساعات يوميا، من 9 صباحا إلى 5 مساء، ويومين إجازة.

شروط التقدم للوظائف

أن يكون حاصل على مؤهل عال أو متوسط، من الذكور والإناث من سن 21 إلى 35 عاما.

ويعقد اليوم التوظيفي الاثنين 17 يوليو، بمحافظة كفر الشيخ، بالمقر في نهاية شارع المصنع، بجوار مغاوري للأثاث، من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة مساء.

ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة

يعقد ملتقى التوظيف بنادي طلعت حرب بمحافظة الجيزة، السبت 22 يوليو، من الساعة 10 ظهرا إلى 3 مساء بمقر النادي، وهو متاح لشركات القطاع الخاص، ويوفر الملتقى مسؤول توظيف من كل شركة لتسهيل الأمر على الشباب.

ملتقى التوظيف بمحافظة أسيوط

في محافظة أسيوط، يعقد ملتقى توظيفي بنادي «سيتي كلوب» لشركات القطاع الخاص، السبت والأحد 22-23 يوليو، في تمام الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 6 مساء.

ملتقى توظيفي بمحافظة المنوفية

ينعقد الملتقى، السبت والأحد 22- 23، في تمام الساعة 10 صباحا، إلى 6 مساء، وذلك بمقر «سيتي كلوب» شبين الكوم، ويضم الملتقى العديد من شركات القطاع الخاص.

وظائف لمن يجيد القراءة والكتابة

- وظيفة نجار أثاث مكتبي ومنزل، بالشركة المصرية الدولية بالقاهرة.

- وظيفة نجار موبيلي، بشركة أروزان، بالعاشر من رمضان في الشرقية.

- وظيفة انشاء اعلانات السناب شات وتيك توك وفيس بوكن بشركة السبل الذكية للخدمات التجاريةن بـ15 مايو في القاهرة.