أكثر من 60 وظيفة لمن يجيد القراءة والكتابة.. رواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

يوفر موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من وظيفة تناسب من يجيدون القراءة والكتابة فقط دون الحاجة لمؤهلات للعمل لدى مؤسسات مختلفة سواء خاصة أو حكومية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نعرض في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لمن يجيد القراءة والكتابة فقط، والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرا للشركة.

وظيفة نجار أثاث مكتبي ومنزلي

اسم الشركة: المصرية الدولية.

مقر العمل: السلام - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار موبيليا

اسم الشركة: أروزان.

مقر التقدم لـ الوظيفة: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: 6-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة انشاء اعلانات السناب شات وتيك توك وفيس بوك

اسم الشركة: السبل الذكية للخدمات التجارية.

مقر العمل: 15 مايو - القاهرة.

العمالة المطلوبة 10.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترطز

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة كاستخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة موظف تقديم طعام

اسم الشركة: سيكم جروب (إيزيس).

مقر العمل: بلبيس - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني نظافة ماكينات ATM

اسم الشركة: سبرينج.

مقر العمل: منهور - كوم حمادة - مدينة بدر - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط رخصة.

دراجة نارية: نعم.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3200 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة كابتن باص (سائق)

اسم الشركة: الانجليزية للنقل الجماعي.

مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 25.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 60 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7500 - 15000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد طبيب بيطري ومسئول نظافة

اسم الشركة: المركز الأمريكي لطب وجراحة الحيوان.

مقر العمل: الرحاب - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشركة: الزيني جروب.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة فني ميكاترونكس

اسم الشركة: السبع الاوتوسيرفس.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 44 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف هاوس كيبينج

اسم الشركة: شركة نماء.

مقر العمل: بور فؤاد - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500 جنيه مصري.